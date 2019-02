Handtasdief gearresteerd na kleine klopjacht en handgemeen in Langestraat Bart Boterman

20 februari 2019

17u00 0 Oostende In de Langestraat in Oostende vond dinsdagavond een kleine klopjacht plaats op een handtasdief. De man werd in een frituur aangetroffen door vrienden van het slachtoffer. Tijdens zijn vlucht liep hij echter recht in de armen van de opgeroepen politiepatrouille.

Volgens de politie van Oostende merkte een 25-jarige vrouw uit Veurne dinsdagavond rond 22.30 uur plots dat haar handtas verdwenen was toen ze op café zat metvrienden. “De bewakingscamera’s van de horecazaak legden de diefstal vast. Anderhalf uur later zag een werknemer van het café de dader lopen op straat. Hij verwittigde het slachtoffer, die samen met haar vrienden op zoek ging naar de verdachte”, duidt commissaris Carlo Smits van de Lokale Politie Oostende. Het slachtoffer van de handtasdiefstal en haar vrienden troffen de dief aan in een frituur in de Langestraat.

“Daar kwam het tot en handgemeen tussen de verdachte en de vrienden van het slachtoffer. De verdachte kon zich losrukken en vluchtte weg, maar liep praktisch recht in de armen van een aankomende politieploeg. De man werd overmeesterd en opgepakt. Het gaat om een 29-jarige transmigrant van Algerijnse afkomst zonder verblijfsvergunning”, aldus Smits. Tijdens de afhandeling van de zaak meldde zich nog een slachtoffer die in een ander café in de Langestraat bestolen werd van haar handtas.

“Op camerabeelden is te zien hoe de verdachte zich op dat moment in het café bevindt, maar de beelden moeten nog verder worden onderzocht”, aldus Smits. De handtasdief is inmiddels ter beschikking gesteld van het parket, die de man binnen de 48 uur na arrestatie voor de onderzoeksrechter kan leiden met het oog op een aanhouding.