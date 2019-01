Handelaars tevreden over de Winter in Oostende: “Vergeet de zomer, de winter is een topperiode geworden” Leen Belpaeme

04 januari 2019

17u48 0 Oostende De handelaars in het centrum van Oostende zijn tevreden over de afgelopen weken met ondermeer de lichttunnel als aantrekkingspool. Vooral in de Adolf Buylstraat was het vaak over de koppen lopen. Ook de start van de solden zorgt voor extra bezoekers in de winkels.

“We horen overal hetzelfde. De handelaars hebben nog meer volk ontvangen in vergelijking met vorig jaar”, licht centrummanager Ilse Snick toe. Zij deed vrijdagmorgen een ronde langs de handelaars voor een evaluatie van de lichttunnel, die binnenkort opnieuw wordt afgebroken, en de reacties zijn enorm positief. “Ook de shoppers waren telkens heel positief. Ondermeer de wijziging qua muziek wordt fel gesmaakt. Er waren dit jaar meer liedjes en de show duurde iets langer”, Er waren dit jaar meer dan 1 miljoen passanten langs de lichttunnel. Dat blijkt uit de telling aan de hand van tellers die bij de tunnel hangen. “De lichtshows zijn een echte aantrekkingspool naar Oostende. De mensen komen speciaal voor de winteractiviteiten naar Oostende en eenmaal ze hier zijn gaan ze winkels en horecazaken binnen. Op die manier is de lichttunnel en winter in het park een meerwaarde voor de ganse stad en niet enkel voor de Adolf Buylstraat. Ook de start van de solden is positief voor Oostende. “Ik hoor overal dat ze een goede start hebben gemaakt”, zegt Ilse Snick nog. “Het is niet meer zoals vijf jaar geleden dat mensen aan de deur staan aan te schuiven ’s morgens, maar dat komt omdat mensen ook al vroeger naar de winkels komen voor de koppelverkoop. Er waren daarom ook al voor de start van de solden heel wat shoppers in Oostende.”

Fenomenaal

In de Adolf Buylstraat reageren de handelaars uiterst tevreden. Bij Tearoom Georges hebben ze een hectische periode achter de rug. “We spreken niet meer over de zomer, vanaf nu is het de winter die telt voor ons. 1 miljoen passanten kan al eens tellen. Het is echt fenomenaal goed geweest voor ons”, vertelt Sven Francois van tearoom Georges.

Ook in de kleinere winkelstraten merken handelaars het effect. Volgens Anthony De Clerck en Charlotte Van Eeghem van Lolotte was het een ‘ontploffing’. “Het was megadruk de voorbije weken en nu nog altijd eigenlijk. De cijfers zijn sowieso beter dan vorig, er was zelfs de helft meer volk dan vorig jaar”, vertellen de uitbaters. Het succes ligt volgens hen bij de goede promotie van Oostende. “De stad wordt goed gepromoot overal. Winter in het park en de lichttunnel waren een mooie meerwaarde. We mogen echt niet klagen. Wij liggen in de zijstraat van de Adolf Buylstraat en het was een ontploffing.”

Tot en met zondag zijn er nog dagelijks shows om 16.45, 17.45, 18.45 en 19.45 uur. Daarna begint de afbraak van de lichttunnel.