Hallo, liefdevolle dichter aan de lijn 13 februari 2018

02u52 0 Oostende De passie voor woorden kon je afgelopen weekend proeven in Oostende tijdens 'Liefde tussen de lijnen'.

Het poëtisch en cultureel programma in aanloop naar Valentijnsdag is ondertussen een klassieker, maar kreeg voor het eerst ook een plaats op straat.





In de Adolf Buylstraat werden oude telefooncellen geplaatst. Wie de hoorn opnam, kreeg een gedicht te horen. Op verscheidene locaties stonden ook jonge performers geprogrammeerd. "Ik vond persoonlijk Lisette Ma Neza indrukwekkend", vertelt schepen van Cultuur Bart Plasschaert (CD&V). "We hebben heel wat volk bereikt, omdat het programma opengetrokken werd naar de straat, in combinatie met onder meer Let Love Rule in Vrijstaat O. Ook zondagmorgen was zaal Kleine Post uitverkocht voor het gesprek rond De Lenige Liefde", aldus schepen Plasschaert. (LBB)