Halfgeknotte strandschelp en kokkel meest gevonden schelpen aan de kust Leen Belpaeme

19 maart 2019

14u50 0 Oostende Zaterdag telden de 800 deelnemers tijdens de Grote Schelpenteldag 53.644 schelpen. Toppers waren de halfgeknotte strandschelp en de kokkel, met elk zo’n 14.000 exemplaren. De harde wind van de voorbije week zorgde voor weinig vers schelpenmateriaal en een relatief hoog percentage ‘oude’ schelpen.

Het streefdoel van 100.000 verzamelde schelpen bleek door de mindere weersomstandigheden afgelopen zaterdag te hoog gegrepen. Er werd uiteindelijk afgeklokt op 53.644 getelde schelpen behorend tot 57 soorten. Bijna 60 procent van alle gevonden schelpen betrof fossiel materiaal. Vorig jaar was dan nog 47 procent. Fossiele schelpen zijn schelpen die al heel oud zijn. “De meerderheid van alle gevonden exemplaren van de top twee, de halfgeknotte strandschelp en de kokkel, behoren tot die categorie. Ook de hogere aantallen van platte oester, platte slijkgaper en afgeknotte gaper zijn een knipoog naar dit verleden”, licht Jan Seys van het VLIZ toe.

Er waren opnieuw duidelijke verschillen merkbaar tussen de Oost- en Westkust. “Opvallend talrijker aan de Westkust waren de Amerikaanse zwaardschede, de tevige strandschelp, de tapijtschelp en de rechtsgestreepte platschelp. Het nonnetje was dan weer opvallend minder talrijk aan de Westkust. 10 procent van alle gevonden schelpen is van ‘exotische’ oorsprong. Het gaat om de Amerikaanse zwaardschede, Amerikaanse boormossel, Japanse oester, het muiltje en de Filipijnse tapijtschelp. Dat bevestigt hoezeer onze fauna de afgelopen eeuw door menselijk toedoen is gewijzigd.”

