Gynaecologe veroordeeld voor dood baby Nils V.D. (52) KRIJGT 8 JAAR MET UITSTEL EN MOET OUDERS 17.000 EURO SIEBE DE VOOGT

26 juni 2018

02u44 2 Oostende Het hoofd van de dienst gynaecologie in het Henri Serruys heeft 8 maanden cel met uitstel gekregen voor de dood van baby Nils in 2010. Hij stierf nadat de arts de moeder op een foutieve manier het hormoon oxytocine had toegediend. V.D. (52) moet de ouders ook 17.000 euro schadevergoeding.

Voor Marta Gal (43) en Stijn Desomer (40) uit Bredene kwam gisterenmorgen in de Brugse rechtbank een einde aan een jarenlange juridische strijd. Acht jaar na de dood van hun pasgeboren zoontje Nils werd gynaecologe V.D. (52) uit Oudenburg schuldig bevonden aan onopzettelijke doding. "Eindelijk erkenning en gerechtigheid", reageert Stijn. "De rechtbank heeft na acht jaar gezegd dat de gynaecologe een fout maakte. Al is het voor ons nog steeds onbegrijpelijk hoe dat is kunnen gebeuren." Op 4 oktober 2010 beviel Marta in het Henri Serruysziekenhuis in Oostende. De kleine Nils kreeg door zuurstoftekort te maken met een zwaar hersenletsel en moest gereanimeerd worden. De pasgeboren baby werd overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge, maar stierf daar vijf dagen later.





Verkeerd toegediend

Zijn ouders bestudeerden het medische dossier en ontdekten dat hun gynaecologe Marta wellicht oxytocine had toegediend: een knuffelhormoon dat de bevalling moet versnellen. Hoewel de bijsluiter zegt dat oxytocine enkel in de ader mag ingespoten worden, spoot de arts het middel intramusculair in, rechtstreeks in de spier.





Na jaren onderzoek moest de gynaecologe zich vorige maand voor de rechter verantwoorden. Haar advocaat vroeg de vrijspraak. "Het hersenletsel kon evengoed veroorzaakt zijn door een virale infectie", pleitte meester Rudi Vermeiren. Een college van gerechtsdeskundigen achtte die kans echter "heel klein". Bovendien stond in hun rapport te lezen dat "een competent en aandachtig geneesheer het middel nooit intramusculair mag toedienen zonder een continue monitoring achteraf." De rechtbank achtte de gynaecologe dan ook schuldig aan de dood van baby Nils. Ze kreeg gisterenmorgen acht maanden cel met uitstel en moet aan de ouders 17.000 euro schadevergoeding. "Het overlijden van de jongen werd veroorzaakt door haar gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg. Dat gebrek is onbetamelijk voor een geneesheer."





V.D. kan wel nog beroep aantekenen. Ze is nog steeds het hoofd van de dienst gynaecologie van Henri Serruys. Het ziekenhuis weigert commentaar. "Of zij kan aanblijven? Dat moet ze voor zichzelf uitmaken", zeggen Marta en Stijn.