Guga Baul speelt laatste match bij Union Zandvoorde 23 april 2018

Guga Baul - Lorre voor zijn voetbalmakkers van derdeklasser Union Zandvoorde - heeft gisteren zijn laatste match gespeeld in Oostende. Hij stopt met voetballen en dat afscheid werd gevierd met onder andere speciaal ontworpen T-shirts. Tientallen toeschouwers, waaronder vriendin Tine Embrechts, zagen Lorre scoren en de ploeg gelijk spelen tegen Lissewege.





De stemmenimitator, die ondertussen al jaren in Antwerpen woont, bleef de voorbije jaren zijn drukke agenda en gezinsleven combineren met voetbal aan de kust, maar dat werd nu onmogelijk. "Ik kon zelden nog komen naar de training op vrijdag en zaterdag, waardoor ik amper nog in vorm was op zondag, als ik al kon komen. Ook door de combinatie met mijn gezin was het geen ontspanning meer, maar vooral veel stress om hier op tijd te raken. Ik stop nu, maar blijf wel beschikbaar als de ploeg me nodig heeft en ik tijd heb. Ik blijf ook wel voetballen bij een veteranenploeg. Zo wordt het weer pure ontspanning", vertelt Lorre.





Hij ging tien minuten voor het einde onder applaus van het plein. Bij zijn ploeg wordt hij op handen gedragen. "We verliezen een goede speler. Hij is niet de meest technische speler, maar hij wil er altijd voor gaan. Dit seizoen hadden we pech dat hij geblesseerd is uitgevallen. We zouden anders misschien betere resultaten behaald hebben. Hij is een goede motivator, de sfeer in de kleedkamer is altijd top. Hij zit voor altijd in ons hart en ik denk ook wel omgekeerd", besluit trainer Wim Witdoek. (LBB)





