Gsm-dief wordt land uitgezet na celstraf 05 april 2018

02u43 2

Een illegaal die in de nacht van 1 op 2 juli vorig jaar in de uitgaansbuurt van Oostende dure gsm's stal, heeft daar 15 maanden cel en 1.200 euro boete voor gekregen. Othmane F. ging van tafel tot tafel om de aanwezigen af te leiden en de gsm's, vooral iPhones en andere dure toestellen, te stelen. Bij de vijfde keer werd hij betrapt. Op camerabeelden konden alle diefstallen duidelijk worden opgemerkt. De politie kwam ter plaatse en kon de toestellen teruggeven aan de eigenaars. Othmane F. werd opgesloten en zit al acht maanden in voorhechtenis. Na zijn celstraf zal hij het land worden uitgezet. (JHM)