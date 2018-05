Grote tent Zandrock Festival staat al recht 31 mei 2018

02u29 1

In Zandvoorde zijn de voorbereidingen begonnen voor Zandrock Festival komend weekend. Gisteren werd alvast de grote tent geplaatst met een 30-tal medewerkers. De regenbuien van de voorbije dagen maken het weliswaar niet gemakkelijk. "Het plein is redelijk drassig. We proberen het zo weinig mogelijk te gebruiken zodat het niet kapot is tegen vrijdag", vertelt organisator Didier Brissinck.





Zandrock is al aan de tiende editie toe en vindt voor het eerst plaats begin juni. "We zijn tien jaar geleden gestart met een vriendengroep die iets wilde organiseren voor de wijk en zoveel jaar later doen we nogal altijd met dezelfde bende verder", vertelt Brissinck. Er staat een divers programma in de steigers met op vrijdag 1 juni Beuk, The Servants, Bizkit Park, Fleddy Melculy en Equal Idiots. Op zaterdag 2 juni komen Tjens Matic, ID!OTS, Sons en Comet Street op het Zandvoordse podium. "We werken ook samen met het cultuurcentrum De Grote Post in het kader van 8400 CD release. Die drie locale bands zijn Your Life On Hold, Lethal Injury en Pigeon Siskin & Stone", zegt Peter Lowyck. Op zondag is het weer tijd voor Vlaamse muziek met Bart Kaëll, Wendy Van Wanten, Steve Tielens, de Melody Makers en Pulle. (LBB)