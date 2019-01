Grote schade na inbraak in fietsenwinkel, inbrekers voortvluchtig ondanks zoekactie Bart Boterman

21 januari 2019

19u23 0 Oostende Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag ingebroken bij Rijwielen Vandewalle in de Zilverlaan in Stene bij Oostende. Het was wellicht de bedoeling om de zaak volledig leeg te roven, maar de dieven werden hoogstwaarschijnlijk opgeschrikt en sloegen op de vlucht. Een mountainbike namen ze mee, een andere lieten ze buiten achter.

“Het was de politie die mijn vrouw en ik rond 02.10 uur uit ons bed belde. Hoewel we boven onze zaak wonen, waren we ons van geen kwaad bewust en hebben we niets gehoord. Onze twee honden evenmin. Als er glas breekt, zou ik dat nochtans moeten horen. Ik heb er geen verklaring voor”, zegt zaakvoerder Norbert Vandewalle (63), die al 38 jaar fietsenmaker is.

De politie reed toevallig voorbij de zaak in de Zilverlaan en zag hoe het raam aan de zijkant verbrijzeld was. De patrouille riep meteen versterking op om de buurt uit te kammen, maar die zoektocht bleek tevergeefs. Een mountainbike van het merk Olympia werd meegenomen. Voor het raam lag nog een andere mountainbike die de dieven allicht achterlieten in de vlucht. Er werd ook nog een klauwhamer gevonden bij het raam. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.

“Blijkbaar hebben de inbrekers eerst de toegangsdeur proberen te forceren. Toen dat mislukte, maakten ze het raam stuk. Gelukkig ben ik slechts een mountainbike van ongeveer 1.000 euro kwijt, maar de schade en de rompslomp is er wel. Ik ben al blij dat ik niet oog in oog met de inbrekers stond. In denk in elk geval aan extra beveiliging, want bijvoorbeeld bewakingscamera’s heb ik niet”, besluit Norbert Vandewalle, die naar eigen zeggen serieus geschrokken was.

In een interview vertelde de korpschef van de politiezone Oostende nog dat er tussen halfweg oktober en halfweg januari liefst 15 inbraken plaatsvonden in de Vogelwijk in Stene. De fietsenwinkel ligt op enkele tientallen meters van de wijk. Of dezelfde daders daar iets mee te maken hebben, maakt deel uit van het onderzoek.