Grote opkomst voor eerste Vegan A'fairs: “Mensen laagdrempelig laten kennismaken met veganisme” Timmy Van Assche

10 februari 2019

14u41 2 Oostende Ruim 3.000 bezoekers. De eerste editie van Vegan A’fairs, de beurs die veganisme wil promoten, was een schot in de roos. “Het actuele debat rond het klimaat heeft bijgedragen tot een grote opkomst", vertelt Davy De Schrooder van organisator New Ethics.

Op zaterdag zakten 1.300 bezoekers naar centrum Duin en Zee af, op zondag zag de organisatie ongeveer 2.000 geïnteresseerden opdagen. Een gigantisch succes dus, gezien vooraf werd gemikt op zo’n 2.000 bezoekers in totaal. Concreet wil de beurs Vegan A’fairs alle kanten van het veganisme belichten. Negen foodtrucks, waaronder veganistisch Thais, Mexicaans en Italiaans eten, en nog eens zestig standen tekenden present. Zo kon je kennismaken met plantaardige gelnagels, gevriesdroogd fruit, plantaardige kaas, kledij en desserts. “We willen aantonen dat lekkere en luxueuze producten ook zonder dierenleed kunnen gemaakt worden”, zegt Davy De Schrooder. “Wel willen we bewaken dat de informatie niet op een dwingende manier overgebracht wordt. Ondanks de ernst van de thema’s, moet het ook gewoon een leuke bijeenkomst zijn waar doorwinterde veganisten en nieuwsgierigen elkaar ontmoeten.” En die boodschap sloeg blijkbaar aan. “Vooral op zondag was Duin en Zee te klein", merkt De Schrooder op. “We noteerden veel meer bezoekers dan verwacht. Een eerste reden voor het succes is de vele promotie die we hebben gevoerd. Maar vooral het actuele debat rond het klimaat, denk maar aan de ‘bosbrossers’, gaf het event een serieuze duw in de rug. Het klimaat en de daaraan gekoppelde gezondheid speelt bij veel mensen een belangrijke rol. Omdat veganisme nog niet bij iedereen bekend is, willen we op een laagdrempelige manier mensen laten kennismaken. Dat alles ten voordele van de dieren, het klimaat en de mens.”

“3 miljoen liter water bespaard”

De organisatoren hadden vooraf ook een doel met de beurs. “Minstens 2.000 bezoekers hebben hier een veganistische maaltijd genuttigd. Daarmee werd maar liefst drie miljoen liter water, 13.000 kilogram graan en 730 dierenlevens bespaard. Daarbovenop mikken we op het redden van meer dan 2.000m² regenwoud en 6.600 kilogram CO2. Kijk, we weten ook dat niemand op een dag tijd overschakelt op een veganistische levensstijl. Wij bieden alleen de informatie aan. Maar als je weet dat er voor één enkele kilogram rundsvlees maar liefst veertien kilogram graan moet worden geteeld en onder andere duizenden liters water wordt gebruikt om de stallen te kuisen, ga je toch al eens nadenken." Organisator New Ethics, opgericht eind 2017, beraadt zich nu over een nieuwe editie. Eerder gaven ze al twee magazines uit.