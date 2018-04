Grote namen aan de slag voor kunstenfestival 06 april 2018

The Crystal Ship wordt zaterdag officieel geopend en daarbij wordt ook de nieuwe fiets- en wandelroute gelanceerd waarin alle 57 werken van deze en de voorbije edities van het festival vervat zitten. Op die dag zijn alle nieuwe werken af en vervoegen ze permanent het kunstenparcours door de stad. Een van de bekendste namen van deze editie is Etam Cru. Bezt en Sainer werken samen om grote, kleurrijke, surrealistische muurschilderingen te maken. Hun werk zit vol Oost-Europese mystiek en folkloristische symbolen maar ook sarcasme krijgt een plaatsje. Hun werk is over de hele wereld te zien en nu dus ook in Oostende. "We proberen hen al vier jaar te strikken en dat is nu gelukt", aldus curator Bjorn Van Poucke. Aan het Ensorinstituut hebben Colectivo Licuado twee figuren geschilderd. Colectivo Licuado bestaat uit Camilo Núñez en Florencia Durán. In de Nieuwpoortsesteenweg zijn Telmo & Miel aan de slag gegaan. "Zij werken heel kleurrijk en realistisch. Voor de interpretatie van het werk wordt de toeschouwer uitgedaagd om zijn fantasie te gebruiken." (LBB)