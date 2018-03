Grote klasreünie in Atheneum Centrum na 50 jaar 27 maart 2018

03u12 0

In het Koninklijk Atheneum Centrum Oostende, in de Leon Spilliaertstraat, kwamen zo'n dertig studenten van de klas van 1968 opnieuw bijeen. Ook hun partner was van de partij, waardoor het totaal aantal aanwezigen op 55 lag. Na een hartelijke ontvangst in het historische schoolgebouw, kregen de ex-leerlingen een rondleiding van huidig directeur Belinda Willaert. Er werden talloze herinneringen, verhalen en anekdotes gedeeld tijdens een lekker glas en hapje. Na de receptie trok het gevolg naar de Venetiaanse Gaanderijen voor een uitgebreid, maar bovenal gezellig diner.





(TVA)