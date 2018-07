Grote geldsom en uurwerken gestolen 31 juli 2018

02u34 0

In de Brabantstraat in Oostende drongen dieven zondagnacht binnen in een appartement op de tweede verdieping. Ze kwamen wellicht binnen via een raam dat op de kipstand stond in een van de slaapkamers. Daarvoor moesten ze nog enig klimwerk verrichten, want het raam was enkel te bereiken via de bouwwerf dat naast het gebouw ligt. In de woning werden een grote geldsom en drie uurwerken gestolen. Het labo van de FGP kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. (JHM)