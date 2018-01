Grootvader drie kwartier geklemd in wrak na zware crash 23 januari 2018

Op het kruispunt van de Elisabethlaan en de Vogelzangdreef is gisteravond rond 17 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd tussen een auto en een bestelwagen. TVolgens de eerste vaststellingen werd de auto, die uit de richting van het Kennedyrondpunt kwam, tijdens het indraaien in de Vogelzangdreef gegrepen door de bestelwagen. Die wilde de Elisabethlaan kruisen. De bestuurder van de auto werd met pijn aan de borst overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn grootvader zat gekneld en was er erger aan toe. De brandweer had drie kwartier nodig om de man te bevrijden. Hij zou een zwaar rugletsel hebben opgelopen. De politie regelde verkeer op de hoek van de Elisabethlaan en deed de nodige vaststellingen. Beide wagens zijn total loss en werden gesleept. (BBO)