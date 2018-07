Grootste pop-uppretpark van Europa op strand 24 juli 2018

Op het Oostendse sportstrand, pal tegenover de Wellingtonrenbaan, staat nog tot 8 augustus het grootste pop-uppretpark van Europa.





Niet minder dan twintig attracties zijn verspreid over de speelzone van 4.000 vierkante meter. Op topdagen mogen de organisatoren tussen de 400 en 500 bezoekers verwelkomen. "Het is al de derde keer dat we naar Oostende komen", vertelt Aldwin De Neeff van organisator O2 Run. "We pakken uit met een resem unieke attracties. Zo is ons spel 'Last man standing', waarbij deelnemers zo lang mogelijk ronddraaiende armen moeten ontwijken, het grootste in zijn soort ter wereld met een diameter van vijftien meter."





Ook het obstakelparcours is met 175 meter indrukwekkend. Op verzoek van jonge gezinnen staat er nu ook een groots springkasteel van negen op twintig meter in piratenthema. Een kaartje voor 90 minuten kost 10 euro, een dagticket 18,50 euro. Met dat laatste mag je een hele dag onbeperkt binnen en buiten. Begeleiders mogen gratis binnen. Het pop-uppretpark is elke dag open van 11 tot 19 uur. Info: www.o2run.be.





(TVA)