Grootse ambitie voor Oosteroever 650 APPARTEMENTEN, MUSEUM VOOR MODERNE KUNST ÉN PARK LEEN BELPAEME

07 april 2018

02u42 0 Oostende Burco Coast plant een museum voor Moderne Kunst op de site op de Oosteroever waar momenteel volop gebouwd wordt. Naast 650 appartementen komen er ook 10.000 m² kantoren en 5000 m² commerciële ruimtes of zo'n 15-tal handelspanden en een park van 1,2 hectare. Het museum komt in het gerenoveerde arcadegebouw in de Victorialaan op de hoek met de Fortstraat.

Er is al heel wat afgebroken op de Oosteroever om plaats te maken voor moderne woningen, maar op de bouwsite van Burco Coast wordt een kenmerkend fabrieksgebouw in de Victorialaan behouden om er kunst en cultuur in onder te brengen. Het renovatiedossier is nog in opmaak. "Het is geen beschermd gebouw. We willen het bewaren omdat we dat zelf willen en omdat het een meerwaarde vormt voor de site. Bedoeling is om in het gebouw van 1000 m² een museum onder te brengen en een tentoonstellingsruimte voor jonge kunstenaars. We zullen het gebouw opentrekken met grote glaspartijen en boven komen er lofts waar jonge kunstenaars kunnen verblijven", licht Dino Baillière van Burco Coast toe.





22 verdiepingen

Het gebouw zal in september vrij zijn en vanaf dan kunnen de werken starten. Het dossier is nu nog in opmaak en werd gekoppeld aan de bouw van een toren van 22 verdiepingen. De hoogste binnen het project van Burco.





De toren aan de kant van de Victorialaan zal 101 appartementen tellen. Aan de zijde van de Hendrik Baelskaai is al één gebouw met 35 appartementen bewoond en wordt het volgende gebouw opgeleverd in september. Binnen twee jaar zal dan het volgende project met 69 appartementen klaar zijn. De twee eerste projecten zijn al volledig verkocht en ook voor het derde gebouw is al de helft verkocht.





Tussen de gebouwen komt een park van 12.000 m² op een totale oppervlakte van 35.000 m².





"We willen nog voor de zomer het eerste deel van het park aanleggen zodat de mensen die hier nu al komen wonen niet het gevoel krijgen dat ze op een bouwwerf wonen. Het park wordt uigerust met een grote vijver, waar een brug over zal lopen, maar ook twee speelvelden voor kinderen. We doen ook een investering om aan te sluiten op de cityriver van de stad. Dit is belangrijk voor waterbuffering in dit gebied", vertelt Sofie Vanloo van Burco.





De eerste plannen van Burco voor de site dateren al van 2011, de eerste bouwwerken werden gestart in 2014. "De uitvoering komt nu in een stroomversnelling. We hebben lange tijd in studiefase gezeten omdat we goed wilden nadenken over we dit nieuwe stadsdeel leefbaar kunnen maken." Burco voorziet ook 40 betaalbare woningen op de hoek van de Victorialaan en de Liefkemoreslaan. Groep Versluys bouwt in de komende jaren zo'n 1000 appartementen op de Oosteroever.