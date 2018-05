Groots WK-event palmt Wellingtonrenbaan in 30 mei 2018

02u28 1 Oostende Net als tijdens het WK 2014 en het EK 2016 kan iedereen de prestaties van de Rode Duivels op de voet volgen op de Wellingtonrenbaan.

Destijds werden bijna 60.000 fans meegezogen in de uitzinnige sfeer. Straks davert de hippodroom opnieuw op haar grondvesten tijdens 'To Russia With Love'. 23 grote schermen maken van de renbaan opnieuw het meest sfeervolle voetbalstadion van Vlaanderen.





Oud-internationals

Een tricolore supportersmassa viert en bibbert samen met de nationale ploeg. Oud-internationals geven er hun analyses en bekende artiesten zorgen voor een spetterende afterparty. Tickets kosten 5 euro per wedstrijd, abonnees van KV Oostende betalen 10 euro voor de drie groepswedstrijden van de Duivels. Kaarten zijn te koop in de fanshop van KVO.





Vippakketten

Er zijn ook vippakketten met een barbecue- en 'all-in diner'-formule met aangepaste wijnen. De Belgen spelen op maandag 18 juni om 17 uur tegen Panama, op zaterdag 23 juni om 14 uur tegen Tunesië en op donderdag 28 juni om 20 uur tegen Engeland.





De deuren openen telkens een uur voor de aftrap. Er staan die dagen optredens van onder anderen DiMaro, dj Destin, Partie Party, Green Onions en dj Jonah gepland.





Alle praktische info: www.kvo.be en www.wkinoostende.be. (TVA)