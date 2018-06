Grootouders en vader verhandelen voor 90.000 euro heroïne in bijzijn 8-jarig kind 26 juni 2018

Oostende Twee grootouders van in de 60 uit Oostende zijn samen met de zoon van een van hen veroordeeld omdat ze liefst 10 kilogram heroïne verdeelden in de kuststad.

Bij de inval in het appartement van M.C. en C.B. werden drugs, geld, weegschalen en verpakkingsmateriaal gevonden, net als een spelend 8-jarig meisje, de dochter van M.C. Het waren de grootouders die voor het kind zorgden en bij wie het meisje woonde. Zij werden voor die verzwarende omstandigheid veroordeeld tot 24 maanden cel, maar met uitstel. Het kind werd van hen afgenomen en geplaatst toen ze in de gevangenis zaten, maar nu mogen ze er opnieuw voor zorgen. "Sinds onze vrijlating is ze terug bij ons en we krijgen strenge controles van de Bijzonder Jeugdzorg. We hebben er nooit bij stilgestaan dat ze weggehaald kon worden omdat wij ons bezighielden met drugs", spraken de grootouders. De drie beklaagden ontkenden wel dat ze de drugs ook doorverkochten. "Dat vind ik echt onbegrijpelijk. Verkopen of niet, jullie gingen met heel veel drugs om waar een kind bij was. Waar zat jullie verstand? Wat moet er van dat kind worden, vraag ik me af", sprak de rechter. M., de vader van het meisje die al meermaals veroordeeld werd, kreeg 37 maanden effectief. De drugsverdeling verliep volgens een strikte hiërarchie: de oma legde de contacten met de drugdealers in Rotterdam en deed de administratie, de opa ging de drugs wekelijks ophalen en stockeerde alles in het appartement, en M. haalde zijn deel op om de drugs elders verder te verkopen. De drie samen moeten 90.000 euro drugsgeld terugbetalen. (JHM)