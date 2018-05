Groep Vereenooghe pakt uit met nieuwe showroom 12 mei 2018

Groep Vereenooghe, concessiehouder en servicepunt van Mercedes-Benz, heeft in de Marconistraat 1 haar gloednieuwe showroom geopend, met veel lichtinval. Vereenooghe nam vorige zomer de vestigingen van Auto Terminus over en telt zo negen filialen in de provincie. Neven Alain en Michel Vereenooghe staan aan het hoofd van de zaak. "Grootvader Gabriël begon met de garage in Roeselare, als dealer van het Amerikaanse merk GM. Eind jaren zestig stapten zijn zonen Johan, Luc en Paul in de zaak. In 1969 ruilden ze GM in voor Mercedes", vertellen Alain en Michel. "Auto Terminus begon haar activiteiten in 1956 en startte als Volkswagengarage. Pas in januari 1963 schakelde de garage over op Mercedes-Benzconcessie. Begin 1970 week Auto Terminus uit naar dit bedrijventerrein aan de Konterdam." (TVA)