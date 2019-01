Groep Linden opent nieuwe showroom langs Torhoutsesteenweg Leen Belpaeme

09 januari 2019

16u30 0

Het voormalige Peugeot Casino-Kursaal heeft een nieuwe showroom geopend langs de Torhoutsesteenweg. Vanaf nu zal ook het merk Citroën hier te koop zijn bij Groep Linden.

José Linden opende 60 jaar geleden een garage aan het Casino-Kursaal in Oostende. De naam was snel gekozen en ging mee tot 2017 toen de het gewijzigd werd naar Groep Linden, toen de concessie van Citroën in Brugge werd overgenomen. In 2018 werd een nieuwe showroom geopend in Brugge voor Citroën en DS en nu is Oostende aan de beurt. Ondertussen is het nog altijd een familiebedrijf met Piet en Nicolas Linden staat de derde generatie al aan het roer. Op dit moment werken 30 mensen in de vestigingen in Oostende en Brugge. Er werden in 2018 2.000 nieuwe wagens en 1.200 occassiewagens verkocht. Dit is samen goed voor een omzet van 60 miljoen euro. “We kregen van PSA, de holding boven de merken Peugeot en Citroën, de vraag om door te groeien naar een grotere structuur voor de drie merken Peugeot, Citroën en DS voor de regio. Omdat de verschillende merken een ander klantenprofiel benaderen, vonden we dat een goed idee. De auto-industrie evolueert razendsnel, en schaalvergroting is belangrijk”, vertelt Nicolas Linden.