Groene 62 verlengd tot aan Konterdamkaai Leen Belpaeme

31 maart 2019

11u19 0 Oostende De Groene 62 werd vanaf de Zandvoordestraat in Oostende verlengd met een dubbelrichtingsfietspad van drie meter breed over een afstand van 1,8 km.

Aan de Zandvoordestraat moeten fietsers even de baan oversteken, maar daarna kunnen ze opnieuw volledig weg van het autoverkeer. Het nieuwe fietspad loopt over het Adolf Van Glabbekeplein tot aan de Konterdamkaai in Oostende. Van daaruit sluit het traject verder aan op de fietspaden richting de Oosteroever of het centrum van Oostende. De Groene 62 is 22 km lang en is daarmee de langste van alle groene assen. De oude spoorweg verbindt Oostende met Torhout. De werken gingen in mei 2018 van start na de aanleg van het warmtenet. ‘Na grote voorbereidende werken vanuit de stad, konden de verscheidene partners beginnen aan de aanleg van het dubbelrichtingsfietspad in cementverharding en het aanbrengen van markeringen. Vanuit de verschillende diensten van de stad werd er hard gewerkt om dit project te kunnen verwezenlijken’, zegt schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA) Er werd samengewerkt met verschillende diensten zoals de provincie.