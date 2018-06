Groen wil verkeer uit binnenstad en pleit voor lage-emissiezone 05 juni 2018

02u58 0 Oostende Groen trekt in Oostende naar de verkiezingen met een uitgebreid plan om het verkeer uit de binnenstad te houden en vooral fietsvriendelijker en leefbaarder te maken. De partij pleit in de toekomst ook voor een lage-emissiezone.

"Ons Plan #SlimMobiel8400 werd uitgewerkt in overleg met drie stedenbouwkundigen. We willen onder meer de ruimte tussen het Leopoldpark en De Grote Post verkeersvrij maken en het park uitbreiden in de richting van De Grote Post. Zeker bij evenementen in het park, zoals Barrio Cantina afgelopen weekend, is de verkeerssituatie ronduit gevaarlijk. We willen dan het bovengrondse deel van de Zeeparking elimineren en de huidige tweerichting tussen het stadhuis en het Kursaal vervangen door een eenrichtingsstraat in de richting van het Kursaal. De Visserskaai en Van lseghemlaan worden dan een aangename lus rond de binnenstad. Om dat mogelijk te maken, moeten er een nieuwe ondergrondse randparking komen aan de Visserijschool die inkomende auto's in Oostende moet opvangen aan een goedkoop tarief. Wie toch met auto richting stadscentrum wil, kan zijn of haar auto op verschillende plaatsen op de lus achterlaten", lichten Natacha Waldmann en Wouter De Vriendt toe.





In de volgende legislatuur wil Groen voor de meest vervuilende wagens ook geleidelijk een lage-emissiezone invoeren. Als laatste wil Groen ook eenrichtingsverkeer invoeren in de Alfons Pieterslaan. "We hebben 32 handelaars bevraagd en 69 procent was voorstander. Er is dus een draagvlak", zegt De Vriendt nog. (LBB)