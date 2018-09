Groen voorziet fietsescorte op gevaarlijk kruispunt 04 september 2018

Groen maakte van de eerste schooldag gisteren gebruik om een gevaarlijk punt onder de aandacht te brengen voor fietsende scholieren op het kruispunt Leopold II-laan en E. Beernaertstraat. Ze stonden 's morgens voor de start van de scholen in voor een fietsescorte. "Dit is een zwart punt en het is onbegrijpelijk dat het stadsbestuur dit niet oplost", zeggen Wouter De Vriendt en Belinda Torres Leclercq van Groen. "Er ontbreekt een veilige oversteek met voorrang voor fietsers die de Leopold II-laan moeten oversteken. Nochtans ligt dit op de route naar enkele scholen in het stadscentrum. Dit kruispunt illustreert dat het Oostendse beleid te lang heeft vastgehouden aan een ouderwetse mobiliteitsvisie met te weinig aandacht voor de veiligheid van fietsende kinderen. Een koerswijziging is dringend nodig", klinkt het bij de oppositiepartij. "Twee derde van de kinderen legt de route naar school af op de achterbank van de auto, terwijl de helft van de kinderen op minder dan drie kilometer woont. De reden wordt vaak bij de 'angstige' ouders gelegd, maar het zijn net de kinderen die aangeven dat ze het verkeer niet veilig vinden. Vooral de drukte (77 procent) en de snelheid (82 procent) van het verkeer zijn voor kinderen een doorn in het oog", klinkt het bij Groen. De partij pleit voor kindlinten in de buurt van scholen of speelpleinen met veilige en conflictvrije fietsroutes. "In de bebouwde kom moet bovendien een maximale snelheid komen van 30 kilometer per uur. Zo kunnen fietsende kinderen weer met een gerust hart de straat op", klinkt het bij de groenen.





(LBB)