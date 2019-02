Groen trapt nationale campagne af met elektrische bus en huisbezoeken van kopstukken Timmy Van Assche

25 februari 2019

18u31 0 Oostende Groen is officieel met haar nationale campagne begonnen. Verschillende kopstukken kwamen in de badstad aan met een elektrische bus en er werd symbolisch een grote letter ‘G’ geplaatst aan het parkje bij het Sportcentrum.

Verschillende Groen-kopstukken kwamen samen voor een allereerste campagnedag. Oostendenaars Wouter De Vriendt (federaal lijsttrekker) en Belinda Torres Leclercq (tweede plaats Vlaamse lijst) waren van de partij, maar ook andere kopstukken, zoals Europees lijsttrekker Petra De Sutter en Vlaams lijsttrekker Jeremie Vaneeckhout tekenden present.

Ook voorzitster Meyrem Almaci werd aangekondigd, maar gaf op het laatste moment verstek. “Jammer, het is echt last minute dat onze voorzitter moest afhaken”, sakkert De Vriendt. “We hadden zelfs bloemen bij voor haar, want ze verjaart vandaag."

Letter G

Maar de sfeer zat goed bij de groenen. Symbolisch kwamen ze met een elektrische bus aan en er werd een letter G in het park bij het Sportcentrum geplaatst. Nadien ging het gevolg op pad voor huisbezoeken. “De bedoeling is om van de mensen zelf te horen waar ze wakker van liggen en hen duidelijke, heldere en hoopvolle antwoorden te geven. Terwijl andere partijen met zichzelf bezig zijn en krampachtig verdeeldheid proberen te zaaien, delen we veel meer dan we denken. De uitdagingen waar we voor staan zowel op vlak van klimaat, koopkracht en samenleven zijn zo omvangrijk dat we moeten samenwerken in plaats van tegenwerken. Daar gaat onze campagne over.”

Groen herhaalt de ambitie om een nieuwe meerderheid en klimaatregering op de been te brengen. De komende weken plant Groen 50.000 huisbezoeken.