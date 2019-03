Groen telt zes Oostendse kandidaten voor Vlaamse en federale verkiezingen: “Een erkenning voor het lokale succes” Timmy Van Assche

10 maart 2019

16u28 0 Oostende Op de kandidatenlijsten van Groen voor de Vlaamse en federale verkiezingen op 26 mei, staan maar liefst zes kandidaten uit Oostende.

De kieslijst voor de Kamer van volksvertegenwoordigers bestaat uit lijsttrekker Wouter De Vriendt (41), schepen Silke Beirens (37) op de negende plaats en Valentina Hoti (40) staat elfde. Voor het Vlaams parlement vatten fractieleider Belinda Torres Leclercq (30) post op de tweede plaats, schepen Natacha Waldmann (39) op vijf en gemeenteraadslid Yves Miroir (63) op de tiende stek.

“Erkenning”

“Dit maakt ons trots”, zegt Wouter De Vriendt, voorzitter van de gemeenteraad en federaal volksvertegenwoordiger. “Dat er zoveel kandidaten uit Oostende op de lijsten staan voor 26 mei, is een teken van erkenning voor het succes van onze afdeling in Oostende. We hebben hier onze nek uitgestoken voor vernieuwing en dat wordt in Brussel erg gewaardeerd.” Groen wil haar West-Vlaamse vertegenwoordigers in het Vlaams en federaal parlement verdubbelen. Naast De Vriendt zetelt Bart Caron uit Kortrijk in het Vlaams halfrond. Volgens de groenen zijn de verkiezingen een gouden kans om te kiezen voor een ander beleid. “Mensen zijn het geruzie in de politiek beu en wij gaan dan ook voor een positieve stijlbreuk. Een menselijk, eerlijk en gezond beleid is onze ambitie. Als we het vertrouwen krijgen, gaan we resoluut voor een klimaatregering met een sociaal hart."