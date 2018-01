Groen stelt nieuwe kandidaten voor 02u36 0

Groen stelt met Jade Hoornaert (22) en Terence Halsberghe (50) twee nieuwe kandidaten voor die zullen opkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. "Het zijn twee mensen die voor het eerst stappen zetten in de politiek en met veel overtuiging kiezen voor Groen", zegt lijsttrekker Wouter De Vriendt. Jade Hoornaest heeft een master internationale politiek aan de UGent en is een van de Ostend City Queens. "Na het afronden van mijn studies afgelopen zomer wilde ik de stap zetten naar de politiek. Ik wil graag iets terugdoen voor de kansen die ik hier gekregen heb en ik wil meebouwen aan een eerlijkere wereld." Terence is advocaat en medevennoot van Flanderslaw Advocaten. (LBB)