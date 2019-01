Groen reageert op kritiek sp.a rond sloopvergunning: “We stonden voor een voldongen feit” Leen Belpaeme

17 januari 2019

20u20 0

“Natuurlijk blijven we het heel erg spijtig vinden dat het gebouw gesloopt wordt”, reageert Natacha Waldmann (Groen). “We hebben niet plots een andere visie op erfgoed. Er was gewoon een juridische realiteit waar we niet rond konden omdat er in het verleden al een sloopvergunning was uitgereikt samen met een bouwvergunning. Na de vergunning werd het pand verkocht. De nieuwe eigenaar wou een nieuw plan opmaken en kreeg daarbij de garantie dat er in het verleden al een goedkeuring kwam van het schepencollege”, licht Waldmann toe. Het dossier kwam al op de agenda van de vorige bestuursploeg maar werd uitgesteld. “We stonden voor een voldongen feiten. We zullen in deze legislatuur werken aan een RUP Erfgoed, waardoor we dergelijke miskleunen kunnen vermijden. Juridisch zullen we veel sterker staan dan met het huidig systeem”, aldus Waldmann.