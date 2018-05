Groen pakt uit met 'culturele topper' 15 mei 2018

03u10 0

Dorian van der Brempt zal bij de Oostendse gemeenteraadsverkiezingen opkomen voor Groen. Van der Brempt is afscheidnemend directeur van het Vlaams-Nederlands Huis deBuren en was medewerker op het kabinet van Bert Anciaux en Paul Van Grembergen. Hij kwam in 2015 in Oostende wonen. "Ik was verrast toen Groen me vroeg, maar ik wil me inzetten. Oostende moet meer worden dan een immoproject gericht op tweedeverblijvers, toeristen en mensen op leeftijd zoals mezelf", zegt van der Brempt. Er is volgens de nieuwkomer nog veel werk. "Kijk naar het Kursaal. Moet het aanbod zo plat zijn? Ik droom hier van een grote fototentoonstelling." (LBB)