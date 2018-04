Groen opent hoofdkwartier in koffiehuis Marcelline 24 april 2018

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen huurt Groen Oostende koffiehuis Marcelline in de Weeshuisstraat af. De zaak wordt omgedoopt in Groencafé en is het campagnehoofdkwartier en de uitvalbasis van Groen Oostende.





"De zaak kwam tijdelijk vrij en daarom hebben we beslist om het pand te huren tot na de verkiezingen in oktober. Het biedt de unieke kans om een uitvalsbasis te creëren voor onze partij. We zullen er samenkomen met onze groep, maar ook lezingen en filmvertoningen organiseren. Daarnaast is het ook een praktische oplossing waar we ons campagnemateriaal kunnen verdelen", legt voorzitter Kristof Cornelis uit. Het is de eerste keer dat Groen in Oostende een thuisbasis heeft. "Enkel in Antwerpen en Gent is er al een vast secretariaat, voor Oostende is het de eerste keer dat we een pop-up openen. Het gebouw geeft ons de mogelijkheid om mensen samen te brengen en te ontmoeten. Vanaf de zomer zal er bijna dagelijks ook een medewerker van Groen nationaal aanwezig zijn. Daardoor zijn we als partij toegankelijker en kunnen we laagdrempelig mensen bereiken. We zijn dan ook bijzonder trots op ons Groencafé."





(LBB)