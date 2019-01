Groen kiest voor expertise bij vorming kabinetten Leen Belpaeme

07 januari 2019

16u24 0

Een nieuw bestuur betekent ook dat de kabinetten van het schepencollege op het stadhuis een grondige wijziging ondergaan. Bij Groen werden drie kabinetsmedewerkers aangeworven. Natacha Waldmann is ondermeer verantwoordelijk voor het sociaal huis, dat werd samengevoegd bij de stad. Ze koos dan ook voor Lucas Vandendriessche als kabinetssecretaris. Hij komt van het Sociaal Huis, waar hij de laatste 10 jaar directeur ouderenzorg was. Lucas is socioloog van opleiding en startte zijn carrière in het algemeen welzijnswerk van het OCMW. Hij zal kunnen meewerken aan de integratie van OCMW en Stad. Benoit De Laere wordt kabinetsmedewerker bij schepen Waldmann. Benoit is reeds 12 jaar kabinetsmedewerker en heeft in die hoedanigheid erg veel expertise opgebouwd. Hij zal aanspreekpunt zijn voor het SVK, en specialiseert zich verder in bevoegdheden zoals onderwijs en jeugdzorg. Nicolas Brackx wordt dan weer stafmedewerker in het kabinet van schepen Silke Beirens. Hij is momenteel al sinds 2010 juridisch en beleidsmedewerker bij Vogelbescherming Vlaanderen en startte ooit als coördinator bij het Vogelopvangcentrum VOC. Vanaf februari vervoegt hij het kabinet en zal hij een ondersteuning bieden op vlak van natuur en milieu, maar ook van diversiteit en kinderopvang. “We zijn erg trots dat deze mensen ons willen bijstaan de komende jaren, en zijn erg blij dat ze hun expertise ten dienste willen stellen van het project van dit stadsbestuur” , klinkt het bij de groene schepenen.