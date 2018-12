Groen duidt nieuwe fractieleider aan Timmy Van Assche

26 december 2018

12u54 0 Oostende Groen, dat vanaf januari mee in het bestuur zit met Open Vld, N-VA en CD&V, heeft een nieuwe fractieleider aangeduid voor de komende legislatuur.

Belinda Torres Leclercq (29) wordt de nieuwe Groen-fractieleider. Ze is 29 jaar en communicatieverantwoordelijke bij Boeren & Buren, een netwerk waarbij particulieren rechtstreeks bij boeren hun aankopen doen. Op 14 oktober werd ze rechtstreeks in de gemeenteraad verkozen van op een zesde plaats op de kieslijst. Eerder dit jaar kon ze al enkele maanden proeven van de gemeenteraad als vervanger tijdens het zwangerschapsverlof van Sofie Cloet. “Ik ben dankbaar dat ik als jongere de fractie kan coördineren en waken over onze prioriteiten. Dit is een mooie kans die ik krijg als nieuw gezicht, en als jonge vrouw voel ik me op mijn plaats in dit team”, zegt Belinda Torres Leclercq enthousiast. Ze is van Peruviaanse afkomst. Toen vroeger aan haar werd gevraagd wat ze wilde worden, antwoordde ze “de eerste vrouwelijke president van Peru”. “Maar fractieleider voor Groen is ook al niet slecht”, lacht ze vandaag. “Jongeren, vrouwen en diversiteit spelen een belangrijke rol in de politiek bij ons, en mijn fractieleiderschap is daarvan een bevestiging. Ik kijk uit naar de samenwerking met de collega’s en de vernieuwing die we met onze coalitie willen doorvoeren”, besluit Torres Leclercq. “‘Allemaal Oostendenaar’ is niet voor niets de leidraad van het bestuur, en ik wil mijn steentje bijdragen om van Oostende een stad te maken waar jongeren terug naar verhuizen en waar er meer ontmoeting en dialoog is.” Torres is ook nationaal co-voorzitster van Jong Groen.