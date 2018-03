Groen: "Draai plannen voor crematorium om" 14 maart 2018

02u36 0 Oostende De Oostendse oppositiepartij Groen heeft actie gevoerd langs de Grintweg, waar de voorbereidende werken voor het nieuwe crematorium al bezig zijn.

"We zijn niet tegen het crematorium", zeggen Yves Miroir en Wouter De Vriendt van Groen Oostende. "Maar de parking op de site wordt noordelijk ingeplant, vlak tegen het stadsrandbos. Dagelijks zullen dus zo'n 300 auto's 500 meter in het bos rijden. De strooiweide komt dan weer vlak aan de Grintweg te liggen. Wij stellen voor om de plannen om te draaien: het crematorium zelf en de parking langs de Grintweg, zodat geen verkeer door het bos moet. Een strooiweide heeft dan weer nood aan rust en sereniteit. Dan is de noordelijke ligging op de site veel beter. Er loopt ook nog een procedure bij de Raad van State. Het is nog niet te laat om de plannen te veranderen."





Petitie

Er is ook een petitie, waarbij gehoopt wordt op 10.000 handtekeningen. Schepen Jean Vandecasteele (sp.a) reageert op de stelling van Groen. "De voormalige steenbakkerij op deze site was vijf keer zo groot als het toekomstig crematorium. Nu zal vier vijfde van de totale oppervlakte bos zijn, goed voor 9 hectare boscompensatie. Het crematorium aan de rand van de weg zou een industrieel zicht geven aan het bos. Dat zou spijtig zijn. Nu worden het gebouw en strooiweide omringd door groen. De procedure bij de Raad van State werkt niet opschortend en behandelt één enkele klacht over mobiliteit", aldus schepen Jean Vandecasteele. (TVA)