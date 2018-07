Groen: "Brandweer is geen manusje-van-alles" 26 juli 2018

Naast commotie over de verspilling van drinkwater, vindt gemeenteraadslid Wouter De Vriendt (Groen) niet dat de brandweer ingezet mag worden voor het reinigen van de Oostendse zeedijk. "De brandweer mag geen manusje-van-alles worden. Deze taak behoort toe aan de gemeentelijke diensten", stelt hij. Gisteren spoten de pompiers de zeedijk weer schoon met 8.500 liter drinkwater. Dat de brandweer dit moet doen, werd op vraag van het stadsbestuur goedgekeurd door de zoneraad van Brandweerzone 1. "Het is een oud zeer in Oostende. Vroeger werd de brandweer nog ingezet om de Vistrap proper te maken en zelfs de agenda's van de gemeenteraden af te leveren bij gemeenteraadsleden. Alsof de brandweer een reservepoel van mankracht is, terwijl zij instaan voor de veiligheid van de burger", stelt De Vriendt. Waarnemend burgemeester Jean Vandecasteele (sp.a) reageert. "Onze veegmachines zijn niet voldoende om de stad proper te houden bij droogte en drukte. Nat reinigen is aangewezen, anders plakken voeten aan de straat. Wij kiezen voor een nette stad, want er komen klachten binnen over de vuile zeedijk", reageert hij. Daar is De Vriendt niet mee akkoord. "En wat bij brand? In Oostende is er slechts een tankwagen, dus moet er versterking komen uit andere korpsen als de reiniging bezig is. Het brengt de veiligheid van de burger in gevaar. Mijn bronnen bij de brandweer vinden dit onverantwoord", aldus De Vriendt. "Als er een brandoproep is, rukken bluswagens uit en kunnen standpijpen aangewend worden. Ook de tankwagen vertekt naar de interventieplaats. Net door de hervorming van de brandweer kunnen we snel beroep doen op naburige korpsen. Veiligheid is verzekerd. Bovendien worden slechts twee brandweerlieden ingezet voor het reinigen", besluit Vandecasteele. (BBO)