Gratis wifi op Zeedijk tot aan de Dorpstraat 02 augustus 2018

Oostende zette eerder al in op een aanbod van gratis wifi op de zeedijk en in de winkelstraten. Het wifibereik werd nu verder uitgebreid.





"Vanaf nu kan je met je smartphone langs de volledige Zeedijk genieten van gratis wifi", zegt schepen van Digitalisering Kurt Claeys (Open Vld). "Zoek snel een leuk restaurantje, boek een last-minuteticket voor een concert of zoek een hotel voor een extra dagje aan zee. Het stadscentrum was al voorzien van gratis wifi en sinds vorige zomer kwam daar de Zeedijk bij vanaf de Visserskaai tot aan het Strandplein in Mariakerke. Deze zomer geniet je van gratis wifi op de Zeedijk tot aan de Dorpstraat."





(LBB)