Gratis weegactie voor caravans en motorhomes 10 april 2018

02u32 0

Om kampeerders veilig op reis te laten vertrekken, organiseert Pasar in samenwerking met de erkende ondernemingen voor autokeuring lid bij GOCA, opnieuw een gratis weegactie. Vijf autokeuringscentra in Vlaanderen zetten op zaterdag 21 april van 8 uur tot 13 uur de deuren open voor een gratis check-up en weging van caravans en motorhomes. Deze worden er gecontroleerd en je krijgt nuttige tips en informatie van de Pasar-kampeerconsulenten. Uit de weging van 2017 bleek dat 22 procent van de caravans en motorhomes te zwaar geladen is. Bijzonder gevaarlijk, vooral omdat de remafstand hierdoor beduidend langer wordt. In West-Vlaanderen kan je terecht bij K.M. Keuringscentrum Oostende in de Zandvoordestraat 442/A. (LBB)