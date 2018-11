Gratis schaatsbeurt voor liefst 3.000 inwoners 29 november 2018

02u25 0

Ook dit jaar trakteert de stad de Oostendenaars op 3.000 gratis schaatstickets. Tijdens Winter in het Park zal de schaatsbeleving opnieuw speciaal zijn. Oostendenaars kunnen vanaf morgen op vertoon van hun identiteitskaart of kids ID één gratis schaatsticket afhalen bij Toerisme Oostende op het Monacoplein. Dat kan dagelijks tussen 10 en 17 uur (gesloten op 25 december en 1 januari). Het ticket kan gebruikt worden op een datum naar keuze tussen 30 november en 6 januari 2019. In totaal worden er 3.000 tickets verdeeld. (LBB)