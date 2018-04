Gratis Instant Karma bekoort muziekfans 09 april 2018

Muziekfestival Instant Karma heeft dankzij het mooie weer en de sterke line-up veel succes gekend.





Voor het eerst werd in de Langestraat een groot podium opgebouwd en waren alle optredens gratis. Shore Shot, Brihang, JtotheC, Nordmann, Témé Tan en dj Iron brachten een prima 'vibe' in de binnenstad. In lokale muziekcafés Copador, Lafayette en Manuscript legden vooral Oostendse dj's een brede mix aan platen op. Ook de grote platenbeurs lokte heel wat nieuwsgierigen. Organisator Jong Oostende hoopt het succes volgend jaar te herhalen. (TVA)