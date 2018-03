Gratis geleide busritten in haven 23 maart 2018

Het havenbestuur organiseert op zondag 22 april, zaterdag 28 april, zondag 6 mei en zondag 20 mei gratis geleide havenbezoeken. De rondritten per bus vinden telkens plaats van 9 tot 12 uur. Per rondrit is plaats voor 500 deelnemers. De ritten starten in Kinepolis Oostende, waar het verhaal van de Oostendse haven wordt toegelicht. Op elke bus geeft een gids uitleg bij de havenactiviteiten. Tijdens de rondritten zullen de deelnemers ontdekken waar zo'n 1.200 mensen in de haven dagelijks aan werken. Inschrijven via www.portofoostende.be/havenrit. (TVA)