Gratis fietsgraveeracties in alle wijken 17 juli 2018

De gemeenschapswachten van Oostende gaan deze zomer langs in alle wijken om fietsen te graveren. De markeeracties tegen diefstal zijn gratis en vinden telkens plaats van 10 uur tot 12.30 uur en van 13 uur tot 15 uur. Inschrijven is niet nodig, laat het stadsbestuur weten. Het programma is als volgt: op dinsdag 17 juli in OC De Blomme in Stene, op vrijdag 20 juli in OC 't Viooltje in Mariakerke, op donderdag 26 juli in OC De Ballon in de Vuurtorenwijk, op donderdag 2 augustus in OC De Schaperye in de Konterdamwijk, op dinsdag 7 augustus in De Schelpe in het Westerkwartier, op dinsdag 21 augustus in OC 't Kasteeltje in Zandvoorde en op dinsdag 28 augustus in OC Oud Hospitaal in het centrum van Oostende. (BBO)