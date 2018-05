Goekint drukt voortaan in Melle ONDANKS BESPARINGSMAATREGEL KAN PERSONEEL AANBLIJVEN LEEN BELPAEME

12 mei 2018

02u37 0 Oostende Goekint Graphics verdwijnt na 51 jaar uit Oostende. Het bedrijf werd in 2012 overgenomen door Albe De Coker uit Hoboken en verhuist nu naar Melle waar een andere drukkerij werd overgenomen. Het personeel kan mee verhuizen.

Drukkerij Goekint Graphics is dan wel al enkele jaren geen familiebedrijf meer, de naam en geschiedenis van de drukkerij blijven toch nauw verbonden met Oostende. Arthur Goekint startte in 1929 met zijn eenmanszaak in Bredene. In 1956 nam zoon en voormalig Oostends burgemeester Julien Goekint de fakkel over en bouwde de industriële bedrijvigheid in Oostende uit. Bart en Peter Goekint kwamen er in 1978 bij en maakten van de drukkerij de grootste van de streek. In 2012 werd het bedrijf overgenomen door Albe De Coker en toen stapten ook de Goekints uit het bedrijf.





Samenvoegen

Vandaag zijn er weer heel wat veranderingen op til. "Een tijd geleden namen we een drukkerij in Melle over, de activiteiten van Oostende verhuizen nu naar daar. Tegen het einde van het jaar, als de uitbreidingwerken achter de rug zijn, kunnen we beide filialen samenvoegen. De 42 mensen die in Oostende werken, krijgen de kans om mee te verhuizen. We zijn hiervoor nog aan het praten met de vakbonden", vertelt Eric De Coker. De verhuis is vooral een besparingsmaatregel. "Er zijn enkele synergievoordelen. De producten die in Oostende gedrukt worden, zijn vooral bestemd voor Nederland en de rest van de Belgische markt. Het gaat vooral om commercieel drukwerk en opleidingsboeken. We zitten in een competitieve grafische sector waardoor we moeten besparen", klinkt het bij De Coker.





Logische keuze

De gebouwen zijn nog altijd eigendom van de familie Goekint. Het is nog niet duidelijk wat er zal gebeuren met de panden na de verhuis. Peter Goekint die tot november 2012 bij het bedrijf betrokken was, ziet de verhuis als een economische logica. "Wij hebben het bedrijf zes jaar geleden overgelaten. Het is nu aan de eigenaars om te beslissen wat het beste is voor de toekomst. Ze zitten in een krimpende markt die er in de voorbije zes jaar niet op vooruit gegaan is. De meeste omzet ging toen al naar Brussel, het is dan ook een economische logica dat als er zich een opportuniteit voordoet om te verhuizen dat ze die ook nemen. Oostende heeft maar een halve cirkel en is geen industriële regio", vertelt Peter Goekint.





Volgens Gunther Vanpraet van het Economisch Huis zal het bedrijfsgebouw snel ingevuld geraken. "Er staan nu 22 panden leeg, dat komt vooral omdat er ook elk jaar nieuwe worden gebouwd door Ostend Stores Business park. De panden die er bijkomen worden snel ingenomen en ik schat dat het dan ook niet lang zal duren voor er een nieuwe invulling komt."