Goed nieuws voor Vlaamse visserij: minister belooft steun bij harde Brexit Leen Belpaeme

05 maart 2019

18u04 1 Oostende Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) is vandaag in Oostende en Zeebrugge in dialoog gegaan met de visserijsector. De minister ging in op thema’s zoals de Brexit, duurzaamheid, innovatie, klimaat en marien zwerfvuil. Hij belooft steun in het geval van een harde Brexit.

De onzekerheid rond de Brexit houdt heel wat bedrijven in de ban, maar zeker ook in de visserij wordt gevreesd voor de gevolgen van een harde Brexit. “Er staan nog 24 dagen op de teller en we weten nog steeds niet hoe de Brexit eruit gaat zien”, zegt ook minister Koen Van den Heuvel. “Bij een harde Brexit zonder overeenkomst kan het Verenigd Koninkrijk ons de toegang tot hun wateren ontzeggen. Dat is problematisch voor onze visserijsector, want we zijn voor meer dan de helft van onze visvangst afhankelijk van de Britse wateren. Zowel de zogenaamde territoriale wateren als de exclusief economische zone zijn voor ons belangrijke visgebieden.”

België wordt in verhouding het hardst getroffen. De geschatte schade is 40 miljoen euro. “De Vlaamse visserijsector is al eerder klein. Als de aanvoer van vis in onze havens verder daalt, komen onze veilingen en de visverwerking in het gedrang. In de visserij zijn 2.000 mensen rechtstreeks tewerkgesteld, waaronder 400 vissers. Verse visproducten zijn bovendien essentieel voor horeca en toerisme. Daarbij is Vlaanderen een ster in wetenschappelijk onderzoek en innovatie.”

Overleg met Europees commissaris voor Visserij

De minister belooft nu de nodige steun voor de visserijsector in het geval van een harde Brexit. “Ik heb deze maand een overleg met Europees commissaris voor Visserij Karmenu Vella. Ik wil niet dat onze visserij opgeofferd wordt als pasmunt in een handelsakkoord. De toegang tot de Britse wateren moet behouden blijven om stabiliteit te bewaren. Ook de quotarechten moeten gegarandeerd blijven.”

De minister treft ondertussen alle voorbereidingen voor een mogelijke no-deal. “Mijn diensten volgen op welke documenten nodig zijn voor visvergunningen in Britse wateren. De Europese Commissie voorziet de mogelijkheid tot compensatie als visserijactiviteiten ongewild tijdelijk moeten stopgezet worden. Ik pleit voor extra Europese middelen via een specifiek Brexitfonds op Europees niveau.”