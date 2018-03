Godetia vervoert hulpgoederen naar Banjul 29 maart 2018

Marineschip Godetia is op weg naar de Gambiaanse hoofdstad Banjul met onder andere rollators, rolstoelen, kledij, fietsen en medisch materiaal.





De actie kreeg steun van Medios, Fietsatelier, Petrus en Paulus campus West en Centrum, Mama Gambia, Hanne Decloedt, Egon Provoost, Mieke De Bruycker, PLP Coatings en Koen De Meester.





Het Oostendse stadsbestuur kocht zestien fietsen, gereedschap en reserveonderdelen voor een op te starten fietsatelier in Banjul.





De Godetia zou op 27 april in de Afrikaanse partnerstad van Oostende moeten aankomen.





(TVA)