Gladde Parklaan 06 maart 2018

Verscheidene fietsers zijn gisterenmorgen ten val gekomen in de Parklaan en omgeving. De oorzaak was de gladde weg. "Niemand liep zware verwondingen op, maar we hebben de stadsdiensten gevraagd om zout te strooien", aldus Carlo Smits van politie Oostende. (BBO)