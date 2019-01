Gianni Cornette nieuwe voorzitter Jong VLD Oostende Leen Belpaeme

09 januari 2019

Na bijna drie jaar als voorzitter van de jonge liberalen geeft Charlotte De Backer de fakkel door aan Gianni Cornette. Hij is een nieuw gezicht bij de Oostendse liberalen. Hij was kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen en behaalde een schitterend resultaat. Gianni werd unaniem verkozen als nieuwe voorzitter en wil het werk van de afgelopen jaren verder zetten. “Ik wil in de toekomst de mobiliteit in onze stad verder onder de loep nemen. Daarnaast hebben we ook aandacht voor alleenstaanden, zij hebben het niet altijd even gemakkelijk in onze maatschappij. Vanuit het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst zal ik er over waken dat Oostendenaars die het moeilijk hebben kansen krijgen én dat ze die ook grijpen. Dat is een kwestie van vertrouwen en verantwoordelijkheid”, aldus Gianni Cornette.

