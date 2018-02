Gezocht: vrijwiligers om 12.000 boompjes te planten 24 februari 2018

02u36 0 Oostende Een nieuw stuk bos wordt zondag aangeplant. Het stadsrandbos van Oostende breidt uit met 3 hectare en zal daarmee 86 hectare groot worden.

De stad kocht vorig jaar, met steun uit het Vlaamse boscompensatiefonds, de gronden aan en Volkscoöperatieve Buitengoed staat in voor het aanplanten. Iedereen is zondag welkom om boompjes te planten, vanaf 13.30 uur op de akker op de hoek van de Stuiverstraat met de Gistelsesteenweg. Het wordt dan ook een hele klus. "Wij boren op voorhand 12.000 gaten in de grond, maar er zijn heel wat helpende handen nodig om alle bomen te planten. Het plantgoed zelf wordt gesponsord. We kunnen dit jaar rekenen op steun van Vayamundo en Muziekclub 4AD uit Diksmuide. Maar we rekenen ook op extra vrijwilligers voor het gigantische werk. Op die manier kunnen we goedkoop een bos aanplanten rond Oostende", vertelt Guido Vandenbroucke van Buitengoed cvba. Er worden onder meer zomereik, zwarte els, winterlinde, vuilboompje en hazelaar geplant.





Het is al de 15de boomplantactie die in het stadsrandbos georganiseerd wordt. "We zijn begonnen in 2004 en hebben al zo'n 76 hectare geplant, goed voor ongeveer 304.000 bomen. De buizerd broedt er al, net als de hermelijn, wezel en de vos. Op de plassen is er ook een dodaars, een heel kleine fuut." (LBB)