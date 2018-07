Gezinnen vinden elkaar in De Klisse WIJKBEWONERS KOPEN GEBOUW EN HOUDEN ER ZOMERBAR OPEN LEEN BELPAEME

02 juli 2018

02u29 0 Oostende Verborgen achter een poort in de Vredestraat in Mariakerke stond jarenlang een gebouw leeg, omringd door een grote tuin. Wijkbewoners kochten het pand en richtten er samen De Klisse in. In de zomerbar ontmoeten ze elkaar voortaan in de weekends. Na de zomer plannen ze er ook een kinderopvang.

De ideale manier om verzuring tegen te gaan: dat is wat de wijkbewoners willen bereiken met De Klisse. Nadat ze op de locatie in de Vredestraat 37 waren gestoten, kochten ze als vzw het gebouw - vroeger een centrum voor gepensioneerden van Electrabel - over van Eandis. De bedoeling is dat gezinnen hier in het weekend kunnen samenkomen. "We zijn al gestart met enkele gezellige momenten tijdens de WK-matchen van de Belgen. Terwijl de volwassenen binnen naar de wedstrijd keken, konden de kinderen samen spelen. Deze zomer zijn we elk weekend open en kunnen bewoners binnenspringen voor een praatje en om iets te drinken in de zomerbar. Ouders die bijvoorbeeld eens zonder kinderen willen winkelen, kunnen hen hier even afzetten. Zie het als een service voor gezinnen om elkaar te helpen. In de toekomst willen we ook cursussen of workshops organiseren", vertelt Louise-Marie Ballegeer.





De bewoners nemen zelf de taken op zich. De één houdt zich bezig met het onderhoud van de tuin, terwijl andere de bar zal doen.





Kind en Gezin

Na de zomer wordt de locatie verbouwd om er ook een kinderdagverblijf van te maken. "Onthaalouders zullen hier tijdens de week kinderen kunnen opvangen. Er werd een architect gezocht die plannen heeft opgemaakt voor een dagverblijf waarbij aan alle regels van Kind en Gezin wordt voldaan, maar waarbij ook oog is voor een optimale combinatie tussen ontmoetingsplaats en kinderopvang", zegt schepen Tom Germonpré, die betrokken is bij het project.





Noëlla Seeghers is met haar 78 lentes de oudste van de bende van De Klisse, maar dat kan je amper merken aan haar visie en enthousiasme. "We hebben nog heel wat plannen, maar je moet stap per stap opbouwen", pikt Noëlla in. "Ik ben oudste tussen het jonge geweld, ja, maar ik stond 15 jaar in het onderwijs en werkte daarna in de begeleiding. Kinderen opvoeden en hen weerbaar maken, is mijn leven. Ik hoop alvast dat De Klisse een succes wordt."





Het voorbije weekend konden bewoners tijdens een wijkfeest kennismaken met De Klisse.