Gezellig ‘gluren bij de buren’: lenteontbijt lokt 125 deelnemers naar Schaperye Timmy Van Assche

24 maart 2019

10u05 0 Oostende Onder de noemer ‘Gluren bij de buren’ werd in ontmoetingscentrum Schaperye, in de wijk Konterdam, een lenteontbijt geserveerd. De zaal zat stampvol met zowel jonge als oudere wijkbewoners.

125 deelnemers schreven zich via stadsmagazine De Grote Klok in voor het ontbijt. Boterkoeken, pistolets, koffie en fruitsap stonden klaar om alle bezoekers te verwelkomen. De eters - een mooie mix van zowel jonge gezinnen met kinderen als senioren - werden verwend door een tiental vrijwilligers en medewerkers. “Met dit initiatief willen we het sociaal samenzijn in de wijk stimuleren en mensen (opnieuw) dichter bij elkaar brengen”, zegt schepen Maxim Donck (N-VA), bevoegd voor wijkwerking. “We organiseren het ontbijt speciaal op zondag, om zo nog meer mensen te bereiken. En daar zijn we in geslaagd", voegt centrumleider Jill Vanhoucke eraan toe. “Rond Sinterklaas is er een tweede ontbijt.”