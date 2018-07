Gezellig genieten in nieuwe koffiebar 'Fitzgerald' 13 juli 2018

In de Louisastraat 4 opende de nieuwe koffiebar Fitzgerald. Uitbater Johan Masschaele (29) pakt er onder meer uit met lekkere ristretto's, espresso's, koffie van de maand en lattés, maar ook met heerlijke cakes en taarten. Op de kaart pronken verfrissende limonades en huisgemaakte ijsthee. "Dit is mijn eerste eigen zaak", vertelt Johan. "Ik werkte jarenlang als loodgieter, maar wou een nieuwe levensweg bewandelen. In Gent en Antwerpen heb je heel wat hippe, leuke koffiebars en ik vond dat er in Oostende nog ruimte was voor een nieuwe zaak. Ik heb lang gezocht naar een geschikt pand om de bar alleen te runnen. Mijn belangrijkste streefdoel was het creëren van gezellige sfeer dankzij een aangepast interieur. Vintage meubels worden afgewisseld met design tafels en stoelen." Fitzgerald is amper een week open. "En het loopt veel beter dan ik vooraf had verwacht", is de Oostendenaar eerlijk. "Ik kan al rekenen op vaste klanten en mensen vinden makkelijk de weg naar de Louisastraat. Ik geloof ook in dit deeltje van de stad. Kijk maar wat er allemaal veranderd is in de Hertstraat met Lily, Aperitivo Bar en Maxzim. Eethuis Passe Vite is onlangs verhuisd naar de Nieuwstraat, een ander deeltje van het centrum. Diezelfde vernieuwing kan zich ook in de Louisastraat afspelen." Fitzgerald is op werkdagen open van 8 tot 18 uur, 's weekends vanaf 9.30 uur. De sluitingsdag is dinsdag. (TVA)