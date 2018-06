Gewonnen? Naar huis met bord van je eigen straat 29 juni 2018

Een tijdje geleden zijn ze in Oostende begonnen met het vervangen van alle straatnaamborden door nieuwe borden in de nieuwe huisstijl. De stad besliste om de borden niet zomaar weg te gooien, maar ze te verloten onder de bewoners. Er werd in verschillende straten al een winnaar geloot. Monique Pauwels uit de Zandvoordedorpstraat was een van de gelukkige winnaars. Bewoners kunnen zich nog altijd online registreren op www.oostende.be/mijnstraat om kans te maken op een straatnaambordje. Het historisch bord van de Albert I Promenade wordt geschonken aan Heemkundige Kring De Plate. In totaal werden al een 60-tal bordjes verloot. Al meer dan 450 inwoners registreerden zich intussen om een bordje van hun straat te winnen. (LBB)