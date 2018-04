Gewonde bij vechtpartij op zeedijk 03 april 2018

Een wandelaar liep vrijdagvoormiddag een gebroken neus, een gebroken rib en een blauw oog op bij een vechtpartij op de zeedijk in Oostende.





Ter hoogte van het casino kwam het tot een discussie tussen de veertiger en een zestienjarig meisje uit Molenbeek, dat met enkele medeleerlingen op schooluitstap was. Het meisje zou de doorgang van de veertiger hebben belet en hem hebben geprovoceerd, waarop ze een duw kreeg van de man. Ze riep de hulp in van vier medeleerlingen en die verkochten de man vervolgens enkele rake schoppen. De man kwam op de grond terecht en kreeg vervolgens nog enkele trappen. De politie kwam toegesneld om de gemoederen te bedaren. De veertiger werd naar het ziekenhuis overgebracht.





"Er werden vijf processen-verbaal voor slagen en verwondingen opgesteld. Namelijk ten aanzien van de vier minderjarigen die de man toetakelden en ten aanzien van de man die het meisje eerst duwde en uiteindelijk ook gewond raakte", reageert Carlo Smits van politiezone Oostende. (BBO)